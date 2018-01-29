澳網》費德爾破天荒第20冠到手 最新世界排名出爐

2018/01/29 12:46

費德爾仍高居世界第2。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網昨天落幕，由不老天王費德爾（Roger Federer）拿下史無前例的第20座大滿貫畫下完美句點，而最新世界排名也在今天出爐，八強戰鎩羽而歸的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）依舊高居球王寶座，費德爾則以些微差距穩居第2名，或許今年高齡36歲的費爸仍有望重返球王寶座。

而在澳網決賽與費德爾交手的西利奇（Marin Cilic）則爬到世界第3名，但積分仍大幅落後前2名，4、5名則依序為迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、小茲維瑞夫（Alexander Zverev）。

本屆澳網最大黑馬鄭泫殺進4強，排名狂升29名來到世界第29，面對南韓超級新星的崛起，世界排名第27的錦織圭，亞洲一哥的地位岌岌可危。

至於台灣一哥盧彥勳本屆澳網前即宣佈退賽，世界排名小降4位，來到第81名。

世界男單前10名：

1.Rafael Nadal
2.Roger Federer
3.Marin Cilic
4.Grigor Dimitrov
5.Alexander Zverev
6.Dominic Thiem
7.David Goffin
8.Jack Sock
9.Juan Martin del Potro
10.Pablo Carreno Busta

納達爾依舊是當代球王。（法新社）

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