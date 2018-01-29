HBL》滬江蘇嘉嫻、許玟瑄一攻一守互補 率隊取得八強2連勝

滬江蘇嘉嫻包夾中出手投籃（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級八強，今日在台北體育館展開第二日賽事，連兩屆女子組季軍滬江高中靠著蘇嘉嫻展全面身手，及許玟瑄大演火鍋秀，以79：55大勝淡水商工，取得八強2連勝。

滬江昨首戰扳倒冠軍大熱門永仁高中，今日娘子軍氣勢極盛再退淡商，蘇嘉嫻繳出16分、8籃板與6助攻；許玟瑄13分、13籃板及7阻攻，兩人都認為，能打敗永仁確實提升不少信心。

滬江蘇嘉嫻上籃（記者林正堃攝）

滬江展現奪取四強的雄心壯志，頭號戰將蘇嘉嫻表示，連兩屆都只有拿到季軍，連冠軍戰門票都沒有取得，此次拒絕再當老三，一定會更努力在場上拚戰，希望能率隊殺進冠軍賽。

本屆女子組八強僅普門中學廖哲億及滬江教練吳志偉為男主帥，吳志偉更在淡商雙帥洪玲瑤、陳美莉身上學習到帶兵之道，近來都改用鼓勵方式指導球員，他認為，高中生並非國手出身，只要有盡力做到教練要求就好，能力不到就算罵破喉嚨也沒有用。

滬江許玟瑄勾射得分（記者林正堃攝）

滬江林妍葳跳投得分（記者林正堃攝）

滬江許津宛上籃得分（記者林正堃攝）

滬江楊家佳籃下得分（記者林正堃攝）

淡商黃雨晴上籃（記者林正堃攝）

淡商鄭棋晏籃下出手投籃（記者林正堃攝）

滬江宋妤涵上籃時淡商犯規（記者林正堃攝）