排球》黃培閎旋風返台 為體改最後一哩路發聲

〔記者卓佳萍／台北報導〕目前效力義大利排球聯賽的「光頭神舉」黃培閎旋風返台，預計僅停留40小時，他今天現身體育大樓，赴排球協會繳費與登記參選選手理事，他說：「這次回家的心情很衝突，希望號召愛好排球人士，加入排協，台灣排球值得更好。」

黃培閎今天與多位重量級人士立委林昶佐、名導楊雅喆等一同到排球協會繳費，現場連同球迷，一同高呼口號，「加入排協、贏回排球。」

排球協會改選團隊「贏回排球」今天透過律師，將團隊聲明交給體育署長林德福，聲明中有四項抗議與五項主張。

林昶佐表示，今天不是以立委身分來的，他是來加入排協，力挺改革，他當林德福的面前說：「希望署長對於改革要硬起來，相信全民會做你的後盾。」

親自飛回台灣繳費，黃培閎表示，過去數次嘗試與排協溝通，都沒有獲得回應，漸漸對協會失去信任，他希望讓大家正視選手卑微的訴求，「國家隊需要正常訓練系統，體能、訓練與情蒐等等。」

排球選手光頭神舉黃培閎（左）29日返台，到排球協會登記參選理事。（記者張嘉明攝）

排球選手光頭神舉黃培閎（左）29日返台，到排球協會登記參選理事。（記者張嘉明攝）

排球選手光頭神舉黃培閎（左）29日返台，到排球協會登記參選理事。（記者張嘉明攝）

排球選手光頭神舉黃培閎（左）29日返台，到排球協會登記參選理事，體育署長林德福（右）親自接見，並說明各協會改選處理進度。（記者張嘉明攝）

排球選手光頭神舉黃培閎（中）29日返台，與一群關心排球熱心人士，到排球協會登記參選理事。（記者張嘉明攝）

排球選手光頭神舉黃培閎（左）29日返台，到排球協會登記參選理事，體育署長林德福（右）親自接見，並說明各協會改選處理進度。（記者張嘉明攝）