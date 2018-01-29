中職熱身賽3月12日開打 首度前進天母

中華職棒今年首度在天母棒球場舉行熱身賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒29年將於3月24日開打，官辦熱身賽將在3月12日展開，一連8天共進行12場比賽，今年首度在天母球場進行熱身賽，預售票也將於2月12日中午11時正式開賣。

今年熱身賽將於3月12日起接連在台南、屏東、天母進行。3月17、18日兩天天母都將進行一日兩戰，周六中午13:05先由統一獅出戰中信兄弟，晚上18:05則是富邦悍將對決Lamigo桃猿；週日中午由統一獅對富邦悍將，晚間賽程則是開幕戰對決戲碼，由Lamigo桃猿出戰中信兄弟。

熱身賽預售票提前一個月於12日中午11時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，平日周一至周五內野全票120元、內野優惠票80元；假日周六至周日內野全票160元、內野優惠票120元。現場購票平日周一至周五內野全票150元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票200元、內野優惠票150元。

65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場，上列免費入場者之陪同者限1名可購買優惠票。持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

中職熱身賽賽程表

日期 場地 客隊 主隊 時間

3/12 台南 Lamigo 統一 18：35

3/13 屏東 中信 Lamigo 18：35

台南 富邦 統一 18：35

3/14 屏東 Lamigo 富邦 18：35

台南 中信 統一 18：35

3/15 屏東 中信 富邦 18：35

3/16 天母 統一 Lamigo 18：05

3/17 天母 統一 中信 13：05

天母 富邦 Lamigo 18：05

3/18 天母 統一 富邦 13：05

天母 Lamigo 中信 18：05

3/19 天母 富邦 中信 18：05