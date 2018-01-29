SBL》世大運男籃五帥再聚首 引爆寒假籃球訓練營

籃球訓練營強恕高中站。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2018夢想飛翔・The Power Of Belief引爆寒假籃球訓練營」今於台北、新北、新竹、台中四區五戰同時舉辦，台北強恕高中站開訓首日，特別邀來世大運五虎李愷諺、黃聰翰、蘇奕晉、陳冠全及范士恩等人擔任客座教練，此次訓練營也是繼世大運後，五人再度公開聚首。

擔任台北強恕高中站的總教練倪學謙也在場親自指導學員運球要領，值得一提的是，此次訓練營門檻訂在16歲以上的學員參加，而跨級參加的學員鄭寬程年僅13歲，和其他學員相比卻相當穩定純熟，連李愷諺在旁都看得目不轉睛，還向蘇奕晉表示，「這基本動作做得比我還好！」目前正值SBL明星賽票選期間，強恕高中站五位客座教練也趁此替自己拉票，並紛紛在受訪時表示，相當懷念世大運同隊的時期，希望有機會還能再度聚首、一同比賽。

「2018夢想飛翔・The Power Of Belief引爆寒假籃球訓練營」1/29-2/2、2/5-2/9於台北金華國中、強恕中學、新北板橋國民運動中心、汐止運動中心、桃園北科復工、新竹光復中學、台中東山高中、彰化彰北國民運動中心，等全台六地舉辦，由國內知名教練楊哲宜、岳瀛立、尚韋帆、吳永仁、葛記豪、林力仁等人擔綱訓練營總教練，提供高規格的課程訓練、幫助學員提升籃球技巧。

李愷諺稱讚13歲的鄭寬程運球技巧純熟。（主辦單位提供）

SBL球星到場指導學員。（主辦單位提供）

蘇奕晉（左）李愷諺（中）黃聰翰（右）希望未來明星賽有機會能與世大運隊友們同隊出賽。（主辦單位提供）