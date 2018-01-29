HBL》東山邱子軒又飆25分 率隊險勝高苑拿2連勝

東山擊敗高苑收下2連勝。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級八強，今日在台北體育館展開第二日賽事，東山高中走出第三節的亂流，在末節打出反撲攻勢，以66：63扳倒高苑工商。

作為男子組八強在南部唯一代表的高苑，去年12月於高雄巨蛋進行的12強複賽，克服首節18分落後，更挾著地主靠著大批同學的加油聲浪，上演大逆轉戲碼，以79：76打敗東山。

這回高苑在第三節狂拿28分，差一點又要上演逆轉戲碼，不過，東山拒絕憾事重演，在第四節有效降低高苑火力，驚險演出逆轉戲碼。東山一哥邱子軒攻下25分外帶9籃板，扮演致勝功臣；劉承彥挹注13分、射手董永全進帳11分。

東山一哥邱子軒攻下25分外帶9籃板，扮演致勝功臣。（記者林正堃攝）



東山明日中午12點20分將迎來一大考驗，對手為本屆未嘗敗績的能仁家商，雙方上屆八強交手時，東山就是靠著邱子軒狂飆31分，在延長賽力退能仁。

此外，傳統強權南山高中以83：65大勝南湖高中，在八強取得2連勝，他們與稍早攻破百分的能仁家商都是本屆不敗之師。南山明天晚間7點將與衛冕軍「綠色神盾」松山高中交鋒，也是兩軍本季首度交手，南山矢志討回上屆總冠軍戰失利的顏面。

高苑田凱恩攻下全隊最高的23分。（記者林正堃攝）



高苑教練田本玉激動向裁判表達意見後，過度換氣老毛病又犯。（記者林正堃攝）

