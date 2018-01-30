WTA台灣公開賽詹皓晴雙打登場 今日賽事預告與轉播

詹皓晴。（資料照，記者張嘉明攝）

早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

2018 WTA台灣公開賽次日持續進行，中午單打頭號種子彭帥將對上羅馬尼亞女將波格丹（Ana Bogdan）；下午雙打部分則由詹皓晴/匈牙利芭波絲（Timea Babos）對上俄羅斯畢林可娃（Anna Blinkova）/波蘭選手琳內（Magda Linette），喜愛網球的朋友，千萬不要錯過囉!

今早七六人作客公鹿，昨日「推特王」恩比德（Joel Embiid）受訪時才表示，若身體狀態良好，將有望挑戰生涯首場背靠背，稍後是否如期出賽請大家拭目以待！

HBL八強賽持續進行，能仁家商對上東山高中，兩隊目前戰績相同，此役交手會有什麼表現，上屆殺進總決賽的南山高中今晚對上松山高中，又會有什麼火花，不能到場支持的朋友，記得鎖定電視轉播。

WTA公開賽

12：00開賽（Eleven sports）

詹皓晴/芭波絲 預計下午3：45開始

NBA



09：00 七六人vs.公鹿 緯來體育、愛爾達體育

11：30 塞爾提克vs.金塊（D-Live）緯來體育

HBL八強戰

男子組

12：20 能仁vs.東山

15：40 泰山vs.南湖

17：20 高苑vs.東泰

19：00 南山vs.松山

女子組

14：00 淡商vs.苗商

14：00 永仁vs.陽明

15：40 南山vs.滬江

17：20 普門vs.南湖

地點：台北體育館

轉播單位：FOX體育