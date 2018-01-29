HBL》小白好狂！章富溢關鍵三分打 松山延長賽力克泰山

松山章富溢延長賽倒數時刻上籃得分，鎖定戰局。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級八強，今日在台北體育館展開第二日賽事，晚間壓軸登場的「雙山大戰」衛冕軍松山高中迎戰泰山高中戰到難分難捨，泰山錯失在正規40分鐘的贏球機會，反被松山「小白」章富溢在延長賽異軍突起，最後完成一記「三分打」，以84：79力退泰山，取得八強賽2連勝，明晚7點將和本屆不敗之師南山高中對決。

松山在第四節1分47秒，靠著「小白」章富溢兩罰俱中，再度將戰局扳成66：66平手，泰山陳彥霖又以一記跳投，助隊取得超前，且團隊又逼迫松山發生24秒進攻違例，且李威廷在37.04秒又拋頭破網，而松山林勵在34.38秒、12.63秒、9.28秒，合計6罰5中全進，率隊取得71：70領先，泰山原本有機會收下勝利，主控楊皓喆卻在0.5秒罰丟1球，兩軍只能進入延長賽。

林勵飆出25分。（記者林正堃攝）

「松山KD」馬建豪在延長賽飆進底線三分球，助隊取得80：75領先，也讓泰山陷入苦戰，即便李威廷、譚傑龍相繼兩罰全進，追到剩1分差距，卻被章富溢在最後8.55秒完成「三分打」，泰山也無緣在八強開胡。

松山「勵正連線」林勵、林正再次連線成功，林勵25分、2助攻與6抄截；林正17分、23籃板及7阻攻；致勝功臣章富溢攻下15分、7籃板；馬建豪15分。

泰山禁區一哥譚傑龍受限於林正，僅拿到9分、15籃板；楊皓喆全場17分、4助攻，其中有12分來自下半場，卻錯失關鍵罰球，無緣當英雄，李威廷、陳彥霖、吳政祐都拿14分。

松山林正在泰山譚傑龍前拉下籃板球。（記者林正堃攝）

泰山譚傑龍上籃得分。（記者林正堃攝）



泰山楊皓喆。（記者林正堃攝）



松山章富溢延長賽倒數時刻上籃得分。（記者林正堃攝）