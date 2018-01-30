NBA》「三換三」大宗交易！ 快艇將葛瑞芬送往活塞

快艇將葛瑞芬送往活塞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟大宗交易再添一筆！美媒報導快艇已與活塞談成「三換三」的多人交易，送走明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）在內的三名球員，換來A.布萊德利（Avery Bradley）等三人與2支前兩輪選秀籤。

《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，根據聯盟消息來源，快艇已與活塞談成交易，將球星葛瑞芬、B.強森（Brice Johnson）和Ｗ.瑞德（Willie Reed）三人打包送往活塞，換來T.哈里斯（Tobias Harris）、A.布萊德利和馬里亞諾維（Boban Marjanovic），以及2018年首輪、2019年次輪選秀籤。

快艇於2009年以首輪籤選進葛瑞芬，去年季後以5年1.73億美元價碼續約留人。曾連5年入選明星賽的葛瑞芬，本季因傷影響出賽，近期接連碰上腦震盪、左膝內側副韌帶扭傷麻煩，開季至今出賽33場，場均上陣34.5分鐘繳22.6分7.9籃板5.4助攻0.3阻攻。

沃納洛斯基隨後接著透露，快艇大動作送走葛瑞芬後還打算繼續清倉，接著與其他隊洽談交易，將L.威廉斯（Lou Williams）和D.喬丹（DeAndre Jordan）放上談判桌，盼能換來年輕球員與選秀籤。

快艇將葛瑞芬送往活塞。（資料照，美聯社）