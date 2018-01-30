NBA》怒譙總教練後暫時離隊 諾亞拒絕尼克買斷合約

諾亞因個人原因暫時離隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克明星中鋒諾亞（Joakim Noah）上週因個人因素暫時離隊，美媒報導與總教練何納塞克（Jeff Hornacek）關係失和是可能原因，球團表示諾亞目前並未與教練團連繫，也不會同意球隊買斷合約的任何提案。

《ESPN》報導指出，上週尼克對勇士的比賽，總教練何納塞克在第四節把諾亞換下場，諾亞氣得直接在隊友面前對總教練破口大罵，隨後球團就宣布諾亞因個人原因暫時離隊，總教練受訪時拒絕透露諾亞缺陣的原因細節。

曾連2年入選明星賽、2014年入選年度第一隊、更獲年度最佳防守球員肯定的諾亞，近年因傷嚴重影響出賽，又違反聯盟用藥規定被禁賽20場，本季至今只出賽7場，上季也因多處傷勢所擾、左膝動了關節鏡手術只打48場比賽，與球隊總裁傑克森（Phil Jackson）當初砸4年7200萬美元大約留人，希望能倚重他鞏固防守的期望大相逕庭。

諾亞上季場均上陣26分鐘僅拿5分8.8籃板，本季極少的出賽時間更讓諾亞的數據變得更加悽慘，開季至今僅打7場皆為替補，場均5.7分鐘獲1.7分2籃板。總教練今受訪時承認，鑒於目前隊上有坎特（Enes Kanter）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）和赫南高梅茲（Willy Hernangomez）三個中鋒，如何調度諾亞這位將滿33歲的老將確實有困難。

「從目前球隊的處境、還有球員本身表現來說，真的很難讓四個大傢伙都有球打，每個人各有長處，但還是得就事論事。他們每個人都很強悍，每個人都想上場打球，但有時候事情就是就是沒辦法如此。」總教練何納塞克說。

《ESPN》消息來源指出，諾亞與總教練近期的關係變得詭異，諾亞缺陣後持續進行訓練，同時等待球團消息，但可不打算同意球團提出有關任何買斷合約的提案。球團回應明天對籃網的比賽諾亞不太可能回歸，但有機會在客場2連戰時重返球隊。

諾亞不同意球隊買斷合約。（資料照，USA TODAY Sports）