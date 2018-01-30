MLB》隊徽涉種族歧視 印地安人將不用「笑臉人」

印地安人隊徽「笑臉人」瓦荷酋長將走入歷史。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊徽「笑臉人」瓦荷酋長（Chief Wahoo），近年來引起爭議，大聯盟官方今天宣布，從2019年開始，印地安人將停止使用瓦荷酋長的隊徽，但隊名仍不變。

印地安人從1947年開始，將瓦荷酋長當作隊徽，但這隊徽被部分人士與團體認為對美洲原住民有歧視意味，印地安人球團為了避免爭議，2014年開始將瓦荷酋長隊徽換成代表克利夫蘭的「C」，仍無法平息。

「大聯盟致力於在比賽中建立一個多元和包容性的文化。」大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天透過聲明表示，印地安人隊球團老闆多蘭（Paul Dolan）雖然想保留瓦荷酋長，最後仍同意拿掉這個具有爭議性的隊徽，「印地安人同意我的立場，認為這隊徽已經不適合在大聯盟賽場使用。」

由於大聯盟今年的明星賽是在克利夫蘭舉辦，這也進一步激化對瓦荷酋長的爭論。多蘭表示，「我知道許多球迷對瓦荷酋長有著長期的依戀，但我最終同意曼佛瑞的立場，將從2019年把這隊徽拿掉。」

大聯盟也表示，這隊徽的圖案商品，未來仍會在亞利桑那春訓基地、俄亥俄州東北部一些地區販售，印地安人仍擁有該圖案的商標權，其他人無法使用它來營利。

「笑臉人」瓦荷酋長隊徽涉及種族歧視爭議。（美聯社）

印地安人將不再使用「笑臉人」瓦荷酋長（美聯社）

「笑臉人」瓦荷酋長將走入歷史。（美聯社）

未來棒球場上將不會再看到「笑臉人」瓦荷酋長隊徽。（今日美國）

印地安人將不再使用「笑臉人」瓦荷酋長隊徽。（法新社）