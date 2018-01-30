NBA》上週東西部最佳球員 米德爾頓、柯瑞中獎

柯瑞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公佈上週東西部最佳球員，分別由公鹿米德爾頓（Khris Middleton）和勇士柯瑞（Stephen Curry）當選。

米德爾頓上週率領公鹿拿下3勝0敗的成績，平均上場35分鐘，攻下25.3分5.3籃板，外帶3.3助攻1.7抄截的表現，投籃命中率高達63.8%，外線命中率55.6%。米德爾頓本季場均20.4分5.3籃板4.3助攻都是職業生涯新高。

柯瑞上週同樣帶領勇士奪下3戰全勝的佳績，平均上場35.6分鐘，繳出35.3分5籃板，外帶7助攻1.7抄截的成績，投籃命中率59.6%，三分球命中率56.8%。前戰交手塞爾提克更飆出49分高分，包括8記三分彈。

此外在過去25個賽季中，面對綠衫軍能砍下至少49分的球員只有三位，分別是現役太陽球員布克（Devin Booker）70分、火箭傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）51分及前尼克球星史普利威爾（Latrell Sprewell）49分。

米德爾頓。（資料照，美聯社）