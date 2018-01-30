NBA》火箭前鋒腿傷免戰 「前灌籃王」將獲更多上場時間

〔體育中心／綜合報導〕火箭先發前鋒亞里札（Trevor Ariza）在前役對上太陽時，不慎傷到左腿，火箭主帥「跑轟大師」丹東尼（Mike D'Antoni）今天則透露，亞里札將可能要連續缺席五場比賽，不過如此一來之前才與火箭簽下一紙一年無保障合約的「前灌籃王」G.格林（Gerald Green）將能獲得更多的上場機會。

火箭前役今在開賽1分多鐘就傳出傷情，前鋒亞里札企圖灌籃時，在空中遭對手犯規，落地卻不慎傷到左腿，完成罰球後隨即用犯規暫停時間，走向休息室治療，而下場前他僅打了36秒，2罰2中得到了2分。

火箭先前鋒亞里札（中）才上場36秒左腿就受傷下場休息。（今日美國）



根據《休斯頓紀事報》的報導指出，今天丹東尼表示亞里札不僅得缺席明天主場戰魔術的比賽，還可能將缺席接下來火箭4戰的客場之旅（分別對上馬刺、騎士、籃網和熱火），而亞里札在一週後，還得再接受複檢。

不過雖然亞里札受傷來得突如其來，不過2007年灌籃王、前塞爾提克球員G. 格林顯然已經做好了心理準備，了解自己將獲得更多上場的時間。

「雖然討厭看到兄弟（亞里札）因傷倒下，當我們必須挺身而出！」格林說道，「其他人要適時地站出來並做好準備，我知道可能有更多的上場時間，所以我要隨時做好準備。」

因為亞里札受傷，G.格林將能獲得更多上場機會。（資料照，美聯社）



而對於前役格林臨危受命上場17分鐘拿下8分2籃板，也活得火箭主力控衛保羅（Chris Paul）的大力讚賞。

「我認為大家都有站出來，Gerald（格林）挺身而出，打出很棒的表現，特別是在Trevor （亞里札）早早就受傷離場的情況下，我們還是能打得更好！」保羅說道。