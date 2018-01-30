MLB》1年7274萬附帶激勵獎金 皇家如願留下奪冠核心

We have officially signed @alcidesescobar2 to a one-year contract. Welcome back, Esky! #RaisedRoyal pic.twitter.com/HS8I3JnULB — Kansas City Royals （@Royals） 2018年1月29日

〔體育中心／綜合報導〕皇家「四核心」之一的艾斯科巴（Alcides Escobar）確定續留堪薩斯！美媒報導明星游擊手艾斯科巴已在合約上簽字，將以1年250萬美元（約新台幣7274萬元）薪資、附帶150萬美元激勵獎金（約新台幣4364萬元）新約續留皇家。

2015年皇家奪冠四核心季後都成為自由球員，肯恩（Lorenzo Cain）上週以5年長約回鍋老東家釀酒人，摩斯塔卡司（Mike Moustakas）和哈斯默（Eric Hosmer）尚未決定新東家，曾在上週球迷會公開擔保「好事將近」的皇家總管摩爾（Dayton Moore）今履行承諾，宣布以1年約續留昔日奪冠功臣艾斯科巴。

「艾斯科巴回來了，顯然地我們相當開心，我想我們都同意，堪薩斯能締造歷史（奪冠）、艾斯科巴的貢獻絕對極具份量，我想我們也都同意，尤其是我自己特別想這麼說，我們都愛看他打球、看他在場上與對手較勁。」總管摩爾笑說，艾斯科巴本季打擊火力略減，單季150安54打點另有6轟，招牌守備仍維持高水準0.978的守備率。

艾斯科巴續留皇家。（資料照，美聯社）

31歲的艾斯科巴生涯前3季隸屬釀酒人，過去7年皆效力皇家，曾3度完成單季162場全勤出賽的難得紀錄，此次決定續留皇家，球團也展現極高誠意竭誠相迎，打算讓艾斯科巴續守游擊崗位，皇家曾在季後宣布，打算讓球團積極栽培的小孟德西（Raul Mondesi）接手游擊，如今前輩艾斯科巴確定回歸，球團將有後續調整因應。

「我已經在這裡7年了，覺得自己歸屬於堪薩斯，我有獲得一些別隊的邀約，對我來說，我會回來是因為待在這裡比較棒，這就是為什麼我會回來。」艾斯科巴說，「我（在新約上）簽名時說過我想每天出賽，是隊上第一個這麼做的傢伙。」總管摩爾立即接話承諾，將讓艾斯科巴以游擊手身份打很多比賽。

艾斯科巴於2015年球季打出生涯年，生涯首度入選明星賽、獲得美聯金手套獎肯定，季後賽更是大放異彩，連15場安打締造隊史紀錄，獲選美聯冠軍戰MVP，世界大賽首戰擊出場內全壘打為112年來第一人，助皇家拔得頭籌、最後勇奪世界大賽冠軍。

艾斯科巴要繼續挑戰162場全勤出賽。（資料照，法新社）