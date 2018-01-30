羽球》戴資穎今年首冠開張 前奧運金牌：小戴兩招讓對手頭大

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在印尼大師賽擊敗印度前球后賽娜，收下今年首冠，進帳冠軍積分9200與獎金26250美元（約76萬6500台幣）。前奧運男雙金牌得主、中國好手蔡贇表示，戴資穎目前有兩招會讓對手顧此失彼。

世界第9的中國女將何冰嬌在印尼大師賽四強戰對上戴資穎，以21：19、15：21、15：21輸球。蔡贇指出，若何冰嬌是在決賽對上戴資穎，表現應該會好一些，認為她比賽表現好壞比較依賴對手，「所以一個決賽狀態的小戴會逼出何冰嬌更好的臨場發揮。」

蔡贇認為，戴資穎目前有兩點讓對手顧此失彼，「一是頻繁的手法停頓造成對手二次啟動，她也不是所有球都加動作，以至於她有沒有假動作也成了判斷上的難點，對手隨時要面對吃動作和時間差的雙重威脅；二是變速突擊形成的速度變化，現在所有人都很重視場上節奏的控制，留出足夠的余量才能變速已經成為一種共識，從實戰效果看，小戴在這個領域獨佔鰲頭。」

戴資穎在印尼大師賽冠軍戰只以27分鐘就解決對手，也讓一名中國網友大嘆，「請問還有地球人可以阻止戴資穎嗎？」該網友認為賽娜狀態不錯，卻被打得毫無還手之力，「真是不知道用什麼詞彙形容了。」

戴資穎。（資料照，美聯社）

戴資穎。（資料照，美聯社）

戴資穎。（資料照，法新社）