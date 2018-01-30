NBA》「幹籃哥」傻眼！去年才為他留今年就被賣掉

葛瑞芬今傳出將被交易到活塞。（資料照，歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕今天一早NBA就傳出重鎊交易，根據美媒報導快艇與活塞談成「三換三」的多人交易，送走明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）在內的三名球員，換來A.布萊德利（Avery Bradley）等三人與2支前兩輪選秀籤，葛瑞芬旋即也在自己的社群媒體上貼圖表示自己的不可置信。

pic.twitter.com/1uoIZ0Sxcc — Blake Griffin （@blakegriffin32） 2018年1月30日

這筆交易的發生措手不及，快艇之前所有交易的傳聞都是圍繞在L.威廉斯（Lou Williams）和D.喬丹（DeAndre Jordan）身上，格芬在去年休賽期才剛和快艇達成了頂薪續約，沒想到時隔半年就被球隊給交易。

當葛瑞芬知道自己被交易後，他馬上更新了自己的推特，發表了一張影星威爾史密斯（Will Smith）中張大嘴巴，一臉不可置信表情的動態貼圖，表達自己的錯愕。

近年來葛瑞芬雖然飽受傷痛影響，前三年出賽場次銳減，不過，在場上卻仍保有強大的競爭力，場均貢獻22.6分、7.9籃板與5.4助攻。而在本賽季沒有了「船長」保羅（Chris Paul）後，葛瑞芬更是扛起陣中一哥職位，力拚個人數據能有所突破，幫快艇縮短「後保羅時代」的陣痛期，並證明自己。

而他更是快艇隊史首位三項主要數據均在前五的球員，10863的總得分排在隊史得分第二位，4686個籃板在第三位，2133個助攻數也排在隊史第五位。

可能連葛瑞芬都沒有想過自己竟然會被快艇交易，自2009被快艇以狀元籤挑中後，他在快艇也效力了9年，在保羅選擇跳船離開快艇後，葛瑞芬卻選擇留下，足以說他對於快艇的深厚情感。

今夏葛瑞芬決定與快艇簽下5年1.73億美元的合約時，他在才在受訪時表示，會選擇續留的原因，就是因為魏斯特（Jerry West）決定到快艇擔任顧問的關係，而諷刺的是，魏斯特上任後達成的首筆交易，竟就是把他交易出去。而在葛瑞芬被交易後，也宣告著快艇將展開重建。

魏斯特上任後達成的首筆交易，竟就是把葛瑞芬交易出去。（資料照，今日美國）