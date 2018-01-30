NBA》歐拉迪波連四戰20分 助溜馬強拉尾盤氣走黃蜂

歐拉迪波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天坐鎮主場迎來黃蜂的挑戰，溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）維持高效表現，拿下25分，連續4戰砍下至少20分，幫助球隊以105：96擊敗對手，送給黃蜂2連敗。而這也讓溜馬追上巫師，雙方現在並列東部第5。

上半場兩隊狀況都相當不錯，互相得分讓比賽陷入膠著。雙方的主戰中鋒互不相讓，溜馬的M.透納（Myles Turner）用跳投取分；而「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）則不斷在油漆區轟炸籃框。半場結束溜馬以52：51領先對手。

第三節依然雙方依然沒有人可以跳出來拉開比分，直到末段地主隊才靠著D.柯利森（Darren Collison）和M.透納的跳投將分差拉到5分，而黃蜂蘭柏（Jeremy Lamb）則用壓哨球還以顏色，黃蜂以78：81落後進入決勝節。第四節歐拉迪波及沙波尼斯（Domantas Sabonis）聯手發威，帶領溜馬打出一波18：7的攻勢，將分差一舉拉到10分奠定勝局。終場溜馬105：96獲勝，笑納2連勝。

溜馬歐拉迪波25分5籃板3助攻、D.柯利森（Darren Collison）13分3籃板6助攻、沙波尼斯11分10籃板3助攻、M.透納22分4籃板3助攻。

黃蜂豪爾德22分11籃板、沃克（Kemba Walker）22分4助攻、巴頓（Nicolas Batum）23分3籃板4助攻。