MLB》4人交易騰出打線空缺 皇家準備簽回哈斯默

皇家希望簽回哈斯默。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家為留奪冠班底持續動作，剛以1年約留下明星游擊手艾斯科巴（Alcides Escobar），隨即再和運動家談成一筆四人交易，送走先發指定打擊摩斯（Brandon Moss）與左投巴克特（Ryan Buchter）換來2名右投，盼能續簽一壘重砲哈斯默（Eric Hosmer）。

皇家奪冠四核心去年季後都成為自由球員，明星外野手肯恩（Lorenzo Cain）率先以5年約重返老東家釀酒人，游擊金手套艾斯科巴今同意以1年約續留堪薩斯，剩下摩斯塔卡司（Mike Moustakas）和哈斯默尚未決定新東家，據傳曾開出7年大約、就等哈斯默點頭的皇家再接再勵，透過交易騰出空位續展誠意。

大聯盟官網報導，皇家剛與運動家談妥一樁四人交易，將去年表現下滑的指定打擊摩斯、以及季中加盟、單季出賽71場寫生涯新高的牛棚左投巴克特打包送往運動家，換來先發右投哈恩（Jesse Hahn）與小聯盟右投Heath Fillmyer共2位投手，騰出一名打線空缺以利補強，美媒推測皇家此舉正是為了簽回一壘重砲哈斯默。

皇家總管摩爾（Dayton Moore）受訪時坦言，去年季後至今持續冷清的自由市場讓球團大感興趣，有意盡可能簽回昔日的奪冠功臣，「我們很想簽回哈斯默，當然也會物色其他球員，就現階段而言，持續關注市場動向相當重要，到時候看看狀況會如何。」總管摩爾說，表示現實面的確有財務考量，但仍準備好面對挑戰。

哈斯默在2015年奪冠後越打越猛，連2年單季25轟平個人紀錄，打擊三圍也持續攀升，去年全勤出賽162場扛192安25轟94打點，單季打擊率3成18為生涯最佳，勇奪美聯銀棒獎和金手套雙料大獎。被交易到運動家的先發DH摩斯則遭遇生涯低谷，雖有22轟但單季打擊率僅2成出頭，上週出席球迷活動時曾自嘲：「我打擊率只有2成07、感覺糟透了，打得好像投手作弊一樣，我真該慶幸我還有工作。」

指定打擊摩斯上季表現不佳。（資料照，美聯社）