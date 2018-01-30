NBA》懷特塞德繳25分14籃板 熱火賞獨行俠4連敗

「白邊」懷特塞德本戰繳雙十。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今作客獨行俠，靠著先發中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）雙十演出，拿下25分14籃板，終場以95：88賞獨行俠4連敗。

開賽雙方你來我往，直到中段熱火打出一波11：2拉開差距，不過獨行俠也馬上回敬9：0的攻勢反超，首節獨行俠26：22領先。次節兩隊持續膠著，艾靈頓（Wayne Ellington）三分命中後，熱火將比數追平，末段熱火再打出一波11：2維持領先，半場結束熱火領先5分。

易籃後，懷特塞德在內線強攻，個人連拿10分助隊將分差擴大到雙位數，前三節打完熱火領先達14分。決勝節末段獨行俠在H.巴恩斯（Harrison Barnes）和麥休斯（Wesley Matthews）的帶領下，一度將分差縮小至3分，不過卓吉奇（Goran Dragic）上籃得手鎖住勝基，最終熱火就以7分差贏球。

數據方面，除懷特塞德外，熱火以J.理查森（Josh Richardson）攻下14分最佳，歐利尼克（Kelly Olynyk）12分。獨行俠部份，H.巴恩斯繳出20分，麥休斯貢獻19分7籃板，史密斯（Dennis Smith Jr.）14分10籃板，諾威斯基（Dirk Nowitzki）10分進帳。

H.巴恩斯。（美聯社）

麥休斯。（美聯社）