NBA》快艇大動作清倉 傳出全是為了簽下「詹皇」

快艇打算將L.威廉斯（左）、葛瑞芬（中）、D.喬丹（右）都打包送走，好清出薪資空間，加入爭取詹姆斯的行列。（資料照，法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天一早就傳出重磅交易，將明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）等三人打包送往活塞，引起外界一片譁然，認為快艇此舉是為了重建。但是根據美媒的報導，有消息人士卻指出，快艇這麼做是為了下一盤更大的棋，那就是加入今夏「大帝」詹姆斯（LeBron James）的爭奪戰。

《紐約時報》記者Marc Stein在推特上表示，有消息人士指出快艇的大動作清倉全是為了爭取詹皇。（圖片取自Marc Stein推特）

據《紐約時報》記者Marc Stein報導，有消息人士透露，快艇方面深信今年夏天可望網羅重獲自由身的詹姆斯，而為此他們也打算要在2月9日的交易截止日前再把D.喬丹（DeAndre Jordan）和L.威廉斯（Lou Williams）給送走，好清出薪資空間，加入爭取詹姆斯的行列。

32歲的詹姆斯去年夏天有權跳出合約再成自由球員，從休季期間，詹姆斯要出走騎士的傳言就沒有斷過，目前外傳湖人、七六人、火箭都表現出高度網羅意願，而今天又傳出快艇有意也在想尬上一腳，也讓這場「詹皇」爭奪戰可說是越演越烈。

32歲的「大帝」詹姆斯去年夏天有權跳出合約再成自由球員。（資料照，今日美國）