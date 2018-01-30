韓職》接受韓媒採訪 王維中：想成為10勝投手

25歲台灣左投王維中今隨NC恐龍赴美春訓，在仁川機場出發前成為韓媒焦點。（圖片取自NAVER SPORTS）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲台灣左投王維中今隨NC恐龍赴美春訓，在仁川機場出發前成為韓媒焦點，他也說出今年球季的具體目標，「希望能投多一點局數，盡最大努力成為10勝投手!」

王維中以總值90萬美元合約加盟NC恐龍，成為效力韓職的台灣第一人後，受到韓媒的高度關注。王維中今隨隊到仁川機場搭機赴美，也是他加盟後首度公開亮相，吸引不少媒體拍照、訪問。

儘管對韓國職棒和NC恐龍還不是那麼熟悉，但王維中提到對韓國的第一印象很好，只是韓國最近很冷，他也說，「來這裡待了5天，真的好冷。」對於韓國食物，他則笑說，「韓國排骨真的很好吃。」

王維中和另一名新洋投維瑞特可望扛下前兩號先發，對此他也提到新球季的具體目標，表示：「希望不要受傷、能夠投多一點局數，也會盡最大努力成為10勝投手。」

目前尚未進入牛棚階段，王維中赴美後會盡力調整，希望能對球隊有所貢獻。由於老東家釀酒人也在亞歷桑納春訓，王維中對於見到老戰友，則表示很期待和他們再見面。

王維中（右一）和NC恐龍隊友合影，左起為朴珉宇、金珍成和羅成範。（圖片取自XportsNews）