NBA》字母哥轟31分18籃板 公鹿力退七六人收4連勝

字母哥此戰轟下31分18籃板8助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上週甫裁掉主帥奇德（Jason Kidd）的公鹿，今天靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）31分18籃板，外帶6助攻的驚人演出，終場以107：95擊敗七六人收下4連勝。

開賽七六人在西蒙斯（Ben Simmons）和安德森（Justin Anderson）領頭下打出一波12：4，將分差拉開到10分，不過末段公鹿手感回溫，字母哥4罰俱中，回敬一波16：8，首節打完七六人小贏2分。

次節字母哥馬上連拿4分助隊反超，七六人靠著西蒙斯咬住比數，但泰瑞（Jason Terry）外線入袋，公鹿持續維持優勢，半場結束公鹿55：53領先。

易籃後，西蒙斯連投帶罰拿下4分，七六人打出9：2的小高潮反超，不料米德爾頓（Khris Middleton）和字母哥再聯手回敬一波14：4要回領先，前三節打完公鹿領先8分。

決勝節布朗（Sterling Brown）外線命中後，公鹿領先13分，儘管七六人靠著薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）小小止血，公鹿再祭出一波12：4鎖定勝基，最終就以12分差輕取七六人。

數據方面，公鹿除字母哥外，以米德爾頓19分最佳，韓森（John Henson）進帳13分。七六人薩里奇攻下19分9籃板全隊最高，西蒙斯貢獻16分，卡文頓、霍姆斯（Richaun Holmes）分別拿下13分。

米德爾頓攻下19分。（美聯社）

薩里奇繳19分9籃板全隊最高。（美聯社）