網球》「小鋼砲」梁恩碩返台 謝網協找贊助明台灣女網出擊

「小鋼砲」梁恩碩返台。 （記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕甫於澳網青少女包辦單、雙打雙料大滿貫冠軍的「小鋼砲」梁恩碩，返台參與網協舉辦的慶功宴，梁恩碩當眾眾感謝媽媽夏碧霙一路相伴，兩人相擁慶祝場面溫馨，她說：「我身材比較矮，大家都不看好，都是媽媽相信支持著我！」

梁恩碩場上拚勁十足，場外害羞靦腆，「我條件不好，打來真的很辛苦，這屆好幾次感覺差點要輸掉，真的要謝謝媽媽，不被別人看好時，只有媽媽一直在鼓勵我，不要去聽外面閒言閒語。」「梁媽」夏碧霙則開心笑回：「這是沒有預料到的結果，要感謝的人太多，還有有打出成績，沒讓台灣人丟臉。」

梁恩碩特地把台灣首見的澳網青少女單打冠軍獎盃，獻給贊助她的台塑暨王詹樣公益信託基金會，網協理事長廖裕輝則說：「恩碩已經創造紀錄，希望她再接再厲，未來奧運也為台灣打下一面網球獎牌！」

芳齡17、身高僅158公分的梁恩碩，曾與詹謹瑋在總獎金1.5萬美元（約44萬台幣）的泰國女網雙打奪冠，去年季末台北海碩盃再度聯手後，今年開季老將詹謹瑋改以梁恩碩的教練身份前往墨爾本，協助「小鋼砲」贏得澳網青少女單、雙打金盃，締造台灣史上最佳戰績，她將與教練詹謹瑋再度搭檔，這也是詹／梁老少配繼去年台北海碩盃又合拍上陣，讓地主球迷親睹未來之星的爆發力與球技。

梁恩碩目前還沒WTA職業單打排名，雙打則居1048，她因澳網青少女賽事，放棄台灣公開賽女單會外外卡，如今大會補給「小鋼砲」16籤女雙外卡，也算另類鼓勵，屆時師徒兩人首輪預計明將迎戰第3種子的烏克蘭雙胞胎克奇諾姐妹檔（Lyudmyla／Nadiia Kichenok），爭取開胡晉級8強。

「小鋼砲」梁恩碩返台。 （記者梁偉銘攝）

「小鋼砲」梁恩碩返台。 （記者梁偉銘攝）

「小鋼砲」梁恩碩返台。 （記者梁偉銘攝）

「小鋼砲」梁恩碩返台，謝網協找贊助明台灣女網出擊。 （記者梁偉銘攝）