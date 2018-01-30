NBA》想找天賦及潛力好手 太陽瞄準自由市場

太陽新星布克（Devin Booker）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏有許多大咖球員打算投身自由市場，來測試自己的價值，而對許多韜光養晦許久的球隊而言，這將是必須把握的休賽期。太陽總經理麥克唐納（Ryan McDonough）對此就表示，在今年的自由球員的運作中，他將會比最初計畫的還要更有侵略性。

麥克唐納認為，是時候運用薪資空間和兌換未來資產的時候了：「我們有許多薪資空間，而若這時候還不化身為市場上的買家，過於謹慎的操盤會讓我們看起來很笨。我們計畫將成為聯盟中5、6支能大撒銀彈的球隊之一，然後我們再看看該如何將這些兌換成天賦。」

而被問到他鎖定了那些球員時，麥克唐納透露他傾向於選擇新生代好手，這也意味著太陽將不會去追求「詹皇」詹姆斯（LeBron James）或P.喬治（Pual George）：「我們希望能得到願意留在鳳凰城，並適合當作核心培養的球員。這不表示他得是20歲出頭，但當然指的也不是那種30多歲，已達生涯末期的老將。我們會看看，怎麼操盤對球隊最有利。」

除了上述兩位超級大咖外，火箭中鋒卡培拉（Clint Capela）、魔術前鋒A.戈登（Aaron Gordon）、公牛「鐵拳兄弟」之一的米洛提奇（Nikola Mirotic）等人，都有可能是太陽極力網羅的對象。