MLB》捕獲野生塞揚巨投！ 薛哲、克魯伯竟跑到公園傳接球

Went to Central Park looking for Buddy the Elf snowball fight to show my students the arm action... guess I’ll settle for @Max_Scherzer & @CKluber instead! #workbeforeplay pic.twitter.com/MHPowIZVAq — Danny Hill （@ShowMeHardball） 2018年1月28日

〔體育中心／綜合報導〕NBA球星厄文（Kyrie Irving）日前因品牌代言活動，喬裝成老人潛入公園打球驚艷全場，成功在籃球界刮起「公園阿伯」旋風，如今大聯盟也有類似景況，有球迷在推特上發文驚呼，聯盟兩大塞揚巨投竟現身公園寫意傳接球。

大聯盟官網今發佈一則趣聞，描述當你平時去公園走走，通常預期會看到的景象不外乎就是：狗在追蜜蜂、孩子們跑來跑去，或是有人在玩傳接球，你才不會去期待這兩個傢伙是新科美聯和國聯塞揚獎得主，但偏偏，這種事情還真的發生了。

一位名叫Danny Hill的棒球教練今在推特上發文，表示自己到紐約中央公園裡走走，想找些孩子們在玩丟雪球遊戲當做教學素材，用來指導小朋友投球的手臂動作，然而眼前的景象卻讓他改變主意，因為他看到了公園裡有兩個傢伙在丟球，這兩個人不是別人，竟是聯盟塞揚得主克魯伯（Corey Kluber）與薛哲（Max Scherzer）。

Danny隨後揭曉謎底，承認他與兩位超重量級名投並非不期而遇，他們都受邀到紐約參加由全美棒球記者協會舉辦的年度晚宴，並放上他與兩大巨投的合照，恭喜他們獲得塞揚殊榮。