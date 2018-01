MLB》捕獲野生塞揚巨投！ 薛哲、克魯伯竟跑到公園傳接球

Went to Central Park looking for Buddy the Elf snowball fight to show my students the arm action... guess I’ll settle for @Max_Scherzer & @CKluber instead! #workbeforeplay pic.twitter.com/MHPowIZVAq

〔體育中心/綜合報導〕NBA球星厄文(Kyrie Irving)日前因品牌代言活動,喬裝成老人潛入公園打球驚艷全場,成功在籃球界刮起「公園阿伯」旋風,如今大聯盟也有類似景況,有球迷在推特上發文驚呼,聯盟兩大塞揚巨投竟現身公園寫意傳接球。

大聯盟官網今發佈一則趣聞,描述當你平時去公園走走,通常預期會看到的景象不外乎就是:狗在追蜜蜂、孩子們跑來跑去,或是有人在玩傳接球,你才不會去期待這兩個傢伙是新科美聯和國聯塞揚獎得主,但偏偏,這種事情還真的發生了。

一位名叫Danny Hill的棒球教練今在推特上發文,表示自己到紐約中央公園裡走走,想找些孩子們在玩丟雪球遊戲當做教學素材,用來指導小朋友投球的手臂動作,然而眼前的景象卻讓他改變主意,因為他看到了公園裡有兩個傢伙在丟球,這兩個人不是別人,竟是聯盟塞揚得主克魯伯(Corey Kluber)與薛哲(Max Scherzer)。

Danny隨後揭曉謎底,承認他與兩位超重量級名投並非不期而遇,他們都受邀到紐約參加由全美棒球記者協會舉辦的年度晚宴,並放上他與兩大巨投的合照,恭喜他們獲得塞揚殊榮。

What an honor to be invited to this event by @Max_Scherzer and @emaysway. Congrats on being recognized as the best pitcher in the NL again, and always a great friend and teammate. pic.twitter.com/yRpKeM9eE0