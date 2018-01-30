電競》租屋糾紛未歇先內鬨 HKA鬥陣選手抗議「被搬家」

針對HKA英雄聯盟戰隊租屋糾紛，受害的反而是鬥陣特攻分部。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕香港電競戰隊HKA與南港大廈「華固奧之松」租屋糾紛未歇，自家先產生歧見，昨（29）日《鬥陣特攻》分部隊長MangoJai與主力輸出手Moowe先後發文，表示他們戰隊住宿被「LOL戰隊」趕出去，Moowe更把臉書名稱改為「搬家戰隊Moowe」，引起網路熱議。對於自家人內鬨，領隊陳柏浩於官方臉書解釋，由於已開賽的LOL戰隊近況不理想，而OW戰隊尚未開賽，選擇將OW選手搬去與傳說對決選手同居，好讓LOL選手能專心備戰。

儘管兩位鬥陣選手發文已經刪除，但相關內容早已在網路流傳，MangoJai寫下：「搬家遊戲，趕走我們的人不是別人，以是自己人，趕走我們的理由，也可以去當導演了，真的有夠唬爛的。」

「搬家戰隊Moowe」則是表示︰「祝LOL戰隊有如”樓”助，每場都贏 #拜託長那麼大學會尊重一下別人 #一點都不像成熟公司該有的處理方式 #還說要增進每隊之間的溝通結果連溝通都沒做就海放別人哭哭」

HKA鬥陣特攻分部隊長MangoJai。（取自網路）

HKA鬥陣特攻分部主力輸出手Moowe。（取自網路）

對於《鬥陣特攻》兩位選手高分貝抗議，近日來處理租屋糾紛已焦頭爛額的領隊陳柏浩親上火線，於官方臉書解釋，首先是對《鬥陣特攻》及《傳說對決》選手致歉，表示他近日處理「華固奧之松」租屋糾紛，而缺少與該兩隊聯繫，「抱歉因為我的溝通失當，讓你們出現不快或難堪的情緒」。

接著，陳柏浩進一步解釋，在HKA電競大樓成立後，公司將戰隊的訓練和休息分成兩個空間，後者選擇在南港置入「華固」與「B大樓」兩單位作為戰隊宿舍，原華固將作為LOL戰隊宿舍，但因兩者糾紛讓後者被迫搬到臨時宿舍，受到網路問題困擾，只好轉搬至B大樓，與OW戰隊同住。另原在士林的350坪宿舍租約只到2月，而內湖瑞光路的宿舍能續住，成為傳說對決戰隊住宿地點。

不過，陳柏浩也說，LOL戰隊近兩週成績不理想，為了讓選手能更專心投入季賽，也基於OW戰隊仍處休賽期，情急之下便將OW選暫時搬到瑞光路宿舍與傳說對決選手合居。

根據陳柏浩與HKE老闆鍾培生臉書直播說明，目前的解決方案是，英雄聯盟戰隊住在B大樓，另外提供兩個宿舍分別給鬥陣特攻和傳說對決戰隊，又或許提供一個較大的宿舍給鬥陣特攻和傳說對決合用，前題同樣是離電競大樓的距離相近。

至於與華固的糾紛，陳柏浩說明，HKE已經開始進行正當法律程序，準備向有關人士提告，盡快讓各戰隊的宿舍問題告一段落，「對於近日的連串狀況，本人再次向大家抱歉，往後我們一定會處理得更好，請繼續支持HKA」。