HBL》奪冠熱門能仁 「小鋼砲」高承恩飆分秀助隊保持不敗之身

能仁高承恩上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女子甲級八強，今日在台北體育館展開第三日賽事，本屆未嘗敗績的能仁家商靠著「小鋼砲」高承恩狂飆個人HBL生涯新高34分，以85：65力挫東山高中，取得八強賽3連勝。

東山邱子軒遭包夾後傳球。（記者林正堃攝）

能仁去年八強意外敗給東山，如今總算討回顏面，且教練林正明更是讓先發五虎上陣許久。丁冠皓打滿全場40分鐘，攻下14分外帶7籃板；隊長陳范柏彥上陣38分鐘，進帳16分、10籃板與3阻攻；「阿美族彈簧腿」林彥廷被林正明大讚鞏固籃板有功，他取得17分、14籃板；主控谷毛唯嘉2分、7助攻與6籃板，至於能仁板凳僅王翊帆進帳2分。

能仁陳范柏彥籃下得分。（記者林正堃攝）

能仁林彥廷上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁谷毛唯嘉上籃。（記者林正堃攝）

先發表現最出色的高承恩，向來「爬山」總特別有一套，先前的高中最高分為本屆預賽對泰山高中，他獨拿30分，這回面對來勢洶洶的東山，他全場23投13中，包括6顆三分球，拿到34分，揮別前役對東泰的12投5中小低迷。

高承恩表示，隊友谷毛唯嘉等人，賽前就不斷告訴他要多得分，不然打東山會打得很辛苦，自己也很意外能得到這麼多分數。

能仁陳范柏彥攔下爭搶籃板球。（記者林正堃攝）