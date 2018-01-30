NBA》灰狼發球違例大意失荊州 不敵老鷹客場苦吞三連敗

J.提格在最後一節發球違例，讓灰狼錯失最後進攻機會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前排名西部老四的灰狼今做客出戰戰績吊車尾的老鷹，沒想到戰況膠著，直到第四節最後16秒，僅以1分落後的灰狼，還有最後一波的進攻機會能夠逆轉戰局，沒想到後衛J.提格（Jeff Teague）卻發球違例，也讓灰狼錯失逆轉的機會，最終以100：105不敵老鷹。

此役前三節，兩隊不分上下，直到末節最後16秒，老鷹施洛德（Dennis Schroder）原可一舉將比數拉開，但他卻投了顆「麵包球」，此時灰狼大前鋒吉布森（Taj Gibson）抓到籃板，灰狼立刻喊出暫停，此時，他們僅落後老鷹1分。

然而在暫停過後，灰狼準備發邊線球，負責發球的提格卻出現了5秒違例，也白白浪費最後一次的進攻機會，無路可走的灰狼，也只能犯規將施洛德得送上罰球線，施洛德也把握機會將2罰穩穩命中，幫助老鷹取得領先3分領先，而J.巴特勒（Jimmy Butler）最後3秒在三分外線出手卻沒進，終場灰狼就以100：105不敵老鷹，吞下客場三連敗。

此役巴特勒砍下全場最高24分7籃板1抄截還外帶一記火鍋，A.威金斯（Andrew Wiggins）貢獻18分2抄截和一火鍋。

老鷹由貝茲莫（Kent Bazemore）砍下全隊最高的22分，雖然投出「麵包球」，但最後關鍵兩罰都能投中的施洛德則砍下18分11助攻繳出「雙十」的好成績。

施洛德與J.巴特勒爭搶籃板球。（美聯社）