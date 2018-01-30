OWL》「法國槍神」aKm將加入達拉斯燃火 如願踏入OWL殿堂

去年底曾經來台打表演賽的「法國槍神」aKm將加入達拉斯燃火隊。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）結束前三週賽事，季前被評為前段班的達拉斯燃火隊卻打出一勝五敗戰績。隨著暴雪娛樂在29日宣布，OWL十二支隊伍可以開始與自由選手簽約，戰績不理想的達拉斯燃火目標鎖定「法國槍神」aKm，並宣布已與對方完成協商並簽署合約，相信很快就可以看到這位法國好手在OWL大展身手！

根據暴雪娛樂官方指出，即日起OWL十二支隊伍可與自由選手簽約，自2月11日開始則是可以和其他戰隊交易選手，時間至4月3日為止，包括職業競技賽、二級戰隊和公開賽的選手都是，選手最遲必須在4月5日符合年滿18歲的規定，並符合美國簽證要求，方具有第一季賽的出賽資格。

暴雪娛樂宣布，即日起OWL十二支隊伍可與自由選手簽約。（暴雪娛樂提供）

暴雪娛樂宣布，即日起OWL十二支隊伍可與自由選手簽約。（暴雪娛樂提供）

自由市場大門一開，相信許多表現掙扎的隊伍，如達拉斯燃火或是上海龍之隊都可能會進行補強，Rogue因無法加入OWL而選擇解散、目前並無合約的「法國槍神」aKm就已經被燃火隊網羅並進行簽約加入OWL，最快將可在2月21日就能看到aKm馳騁賽場。

aKm以操作用槍的輸出英雄聞名，包括「士兵76」、「麥卡利」都是他的拿手角色，他曾在法國戰隊Rogue征戰多時，拿下許多盃賽冠軍，更獲選為2017年世界盃的法國代表隊，去年底也曾來到台灣參加全明星表演賽，讓東半球的捍衛者們近距離感受到他的槍技威力，也累積不少粉絲。

為了備戰OWL賽場，aKm沒有怠惰，他在自己的推特表示正在苦練「源氏」，相信角色池越來越豐富的他，未來可在OWL賽場有一番作為。