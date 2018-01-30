中職》總統府首邀職棒隊 蔡英文：將成慣例

〔記者林宥辰／台北報導〕總統蔡英文今召見去年中華職棒年度總冠軍Lamigo桃猿隊，蔡英文提到，中職冠軍隊的表現，值得國人再次喝采，總統府也高度重視中華職棒，今邀請桃猿隊，希望能創造歷史、傳統，未來每年邀請中職冠軍隊將會成為慣例。

蔡英文說，府方不少年輕幕僚也都是桃猿隊球迷，猿隊強調創新，讓進場看球有全新感受，也顯示桃園屬地主義經營成功。

府方送桃猿隊瓷器和紀念毛巾，猿隊球團和中職代表吳志揚會長則各送了蔡英文一件球衣。桃猿隊老闆劉保佑說，很感謝總統邀約，感到很榮幸，「總統給如此尊榮，我們不能不努力，希望每年都能來。」

蔡英文總統接見桃猿隊，獲贈總統專屬球衣。（記者朱沛雄攝）

桃猿致贈總統球衣。（記者朱沛雄攝）

中職會長吳志揚致贈蔡總統台灣隊球衣。（記者朱沛雄攝）

中職會長吳志揚致贈蔡總統台灣隊球衣。（記者朱沛雄攝）

總統回禮桃猿隊毛巾。（記者朱沛雄攝）

桃猿明星投手陳禹勳。（記者朱沛雄攝）

桃猿球星王柏融。（記者朱沛雄攝）

桃猿總教練洪一中。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

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蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

蔡英文總統接見桃猿隊。（記者朱沛雄攝）