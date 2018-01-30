爐石》戰馬、蠕蟲、派奇、拉札遭削弱 強勢接技不再

骸骨戰馬。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《爐石戰記》做為卡牌遊戲，過往都會不定期削弱部分過於強勢卡片，官方30日公告最新平衡改動，當今版本十分強勢的四張卡片：「坑道蠕蟲」、「綑縛者拉札」、「骸骨戰馬」與「海盜派奇」將被削弱，而這四張卡牌更動將在下個月的10.2更新檔後生效，玩家可以在為期兩週時間內分解上述卡牌、並獲得全額魔塵。

骸骨戰馬：消耗從7點提升至8點

骸骨戰馬無論用在自建牌組還是競技場都非常強。它對戰局有立即且巨大影響，也因為它是中立牌，所以能夠被加入非常多種類的牌組之中。將它的法力消耗提高 1 點可給對手更多時間，能利用強大的後期卡牌反制骸骨戰馬對戰局造成的影響。

坑道蠕蟲：攻擊力從5點降低為2點

坑道蠕蟲。（暴雪娛樂提供）

因為坑道蠕蟲降低法力消耗的機制，玩家在對戰開始時手中是否剛好有這張牌，將會讓它的效益有巨大起伏。也因坑道蠕蟲是張十分強力的中立卡片，常出現在許多職業的牌組中。透過降低其攻擊力，我們降低了整體起伏的可能性及卡片度，但仍確保在前期抽到它的玩家能從中獲益，並在合適時間使用這個低消耗的手下。

海盜派奇：不再具有衝鋒屬性

海盜派奇。（暴雪娛樂提供）

派奇的強勢幾乎讓所有職業都在牌組中加入一些海盜，以獲得此卡片可帶來的效益，它的前期對戰能力也迫使控制牌組都必須納入反制策略。此改動應該能讓開放模式玩家在組牌時增加一些彈性。移除衝鋒屬性會降低其強度，並確保它不會在那麼多牌組中出現，讓對手有額外的時間能夠應付派奇。

綑縛者拉札：更動後的敘述為－「戰吼」：若你牌堆中沒有重複的卡牌，本賽局中你的英雄能力消耗為（1）

綑縛者拉札。（暴雪娛樂提供）

和海盜派奇的情況類似，團隊對於讓拉札永遠保持其現有特性感到些許疑慮。拉札現在是『暗影死神』安度因的重要組合技元件，可能導致玩家在賽局中極度仰賴於第 5 回合以前抽中他。在準備迎接新的《爐石戰記》年時，調整其戰吼會降低在標準模式中和『暗影死神』安度因配合的整體強度，也會讓它在開放模式中擁有比較合理的強度。