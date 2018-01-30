HBL》苗栗高商狂轟101分 爆冷打趴史上最多冠的淡水商工

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女子甲級八強，今日在台北體育館展開第三日賽事，女子組苗栗高商全場飆進11顆三分球，隊長徐詩涵、廖怡婷都打出生涯代表作，以隊史首見的101：61大勝女子組最多冠軍的淡水商工，取得本屆八強首勝，更揮別前役最後0.5秒遭南山高中逆轉的低潮。

苗商昨面對南山僅拿42分，且最後關頭無力守成以1分之差遭逆轉，全隊賽後幾乎都難過流淚。娘子軍今日並未因此洩氣，反而重拾火力，全隊進攻都超有信心，打得淡商潰不成軍，成為本屆女子組首支轟破百分的球隊，也連兩年在八強打敗淡商。

帶領苗商征戰逾20年的教頭吳喜松，在場邊見證隊史首度在HBL戰場破百分的光榮場景，他認為，球員在防守有成功執行教練團的戰術，連帶讓進攻打開。

徐詩涵在12強預賽榮膺助攻后，她收起前天難過的眼淚，並重新振作率隊打贏漂亮一仗，這回砍進5顆三分球，攻下21分、8助攻與7籃板；至於昨日發生致命失誤，葬送勝利機會的廖怡婷，更是將功折罪，砍進個人生涯HBL新高的32分外帶5籃板、5抄截。

苗商隊長徐詩涵今天飆出21分、8助攻與7籃板的全能數據。（記者林正堃攝）

苗商隊長徐詩涵今天飆出21分、8助攻與7籃板的全能數據。（記者林正堃攝）

苗商隊長徐詩涵今天飆出21分、8助攻與7籃板的全能數據。（記者林正堃攝）

苗商隊長徐詩涵今天飆出21分、8助攻與7籃板的全能數據。（記者林正堃攝）

廖怡婷全場也轟下HBL個人新高的32分。（記者林正堃攝）