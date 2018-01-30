足球》運彩盃日本大軍壓境 台灣女足嚴正以待

台灣國內頂尖好手組成的台灣菁英隊TAIWAN ELEVEN FC將迎戰日本MYNAVI仙台七夕女子足球隊。（台灣足球發展協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽，將在2月4日，於台北田徑場開戰，台灣國內頂尖好手組成的台灣菁英隊TAIWAN ELEVEN FC將迎戰日本MYNAVI仙台七夕女子足球隊。

仙台七夕女子足球隊實力堅強，在頂級的撫子聯賽一級連續三年都名列前四，25日抵台後，已在台南集訓，將用最堅強的陣容對決台灣菁英隊。

仙台七夕女子足球隊由前日本國腳越後和男先生擔任總教練，由於日本東北地區與台灣感情羈絆深厚，本次由母隊社長西川善久特地親自帶隊，期盼開啟未來台日友誼賽的大門。

台灣菁英隊則以新科木蘭聯賽冠軍台中藍鯨為主體，由呂桂花總教練領軍，並匯集台北Playone等各隊菁英，希望能把握這次交流賽，磨練國內好手、汲取寶貴經驗。

呂桂花表示，「目前主力球員跟著國家隊集訓，大名單大概27人，每次訓練約4、5天，狀態很不錯，但日本仙台隊實力不容小覷，勝負五五波，但無論勝負為何，這樣的交流很難得。

本次賽事更結合麥當勞叔叔之家慈善基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、喜憨兒基金會等公益團體，只要將捐款投入公益團體募款箱，不限金額，就可入場觀戰，看足球兼做公益，讓支持台灣足運更有意義。

比賽資訊：

14:00 U18青少年表演賽 Vikings FC vs LION FC

15:20 小護士樂團暖場演唱

16:00 TAIWAN ELEVEN FC vs MYNAVI仙台七夕女子隊