HBL》頂尖對決！松山無愧綠色神盾 打破南山不敗之身

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女子甲級八強，今日在台北體育館展開第三日賽事，晚間壓軸登場的「雙山大戰」，也是上屆冠軍戰戲碼「綠色神盾」松山高中強碰南山高中，吸引爆滿觀眾進場觀戰，松山靠著強悍防守，迫使對手屢投不進，以82：72勝出，打破南山本屆不敗之身。

松山上半場雖發生18次失誤，仍靠著招牌強悍防守，將南山投籃命中率壓低至24.3％，半場取得38：30領先。易籃後，松山持續擁有領先優勢，不過，南山在後段靠著張鎮衙、陳又瑋連拿5分，在第三節結束以46：51落後。

松山許浩翔末節先砍進三分球，楊承翰更一人連拿5分及隊長莊家誠強勢攻擊籃框，衛冕軍最多取得17分領先，最終收下八強賽3連勝，且更破了南山的不敗之身，松山明日晚間7點將遭遇本屆也未嘗敗績的強權能仁家商，勢必又是一場精彩之戰。

松山204公分長人林正在南山缺少205公分吳沛嘉制衡下，上半場就繳出6分、13籃板，全場有10分、23籃板；高三才獲得登錄機會的楊承翰，投進3顆三分球攻下21分；主控林勵10分、馬建豪、莊家誠都拿10分；許浩翔3顆三分球，挹注13分。

南山主控陳又瑋雖拿到18分、5籃板、4助攻與5阻攻，卻在第四節剩下不到3分鐘5犯畢業；隊長張鎮衙21分、7籃板及4助攻；射手李允傑投進4顆三分球挹注15分，無奈團隊命中率過低，導致連勝遭松山中斷。

松山馬建豪籃下強攻（記者林正堃攝）

雙山戰吸引爆滿球迷（記者林正堃攝）

松山林正伸手要蓋火鍋，手卻被籃網絆住（記者林正堃攝）

松山楊承翰（記者林正堃攝）

南山魏嘉豪拋投得分（記者林正堃攝）

南山陳幼瑋抄球後發動快攻（記者林正堃攝）