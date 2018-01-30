網球》對手決勝盤傷退！「漂亮寶貝」布莎兒台灣女網驚險開胡

〔記者梁偉銘／台北報導〕非官方「WTA hotties」網站中百大性感榜高居第5的加拿大「漂亮寶貝」布莎兒（Eugenie Bouchard），首度參與WTA台灣公開賽就陷入苦戰，所幸次盤起她回神反撲，1：6、 7：5 、2：0領先時，逼得中國對手朱琳傷退，驚險開胡晉級女單16強。

布莎兒去年超級盃和美國大學網友對賭，結果愛國者大逆轉，害她願賭服輸實現與對方約會的承諾，如今愛國者又殺入超級盃，昨晚賽後台灣媒體問布莎兒看好那隊，她又堅持愛國者奪冠，甚至離場前回頭「嗆聲」：「那你覺得誰會贏？」當記者回答：「老鷹隊！」她又霸氣留下一句：「那我們下週就知道結果了！」形同去年超級盃對賭的「台灣版」

持外卡參賽的布莎兒，初登場熱機過慢，尤其發球失誤連連，互破之後連掉5局，首盤拱手讓人；不過次盤布莎兒回穩找到手感，底線強抽壓制對手，加上3：2領先時朱琳背傷喊停治療，使得情勢更加有利。拉鋸扳回一城後，決勝盤布莎兒乘勝追擊，先破再保2：0超前之際，朱琳因傷勢加重決定退賽，也讓這位人氣球星驚險出線。

下月25日就滿24歲的布莎兒，擁有金髮碧眼的天使臉孔、178公分魔鬼身材，早在2014年殺進澳網、法網女單4強，溫布頓草地更奪下亞軍，堪稱「加國之光」；少年得志加上出眾外型，讓她出道不久被譽為「莎拉波娃（Maria Sharapova）接班人」，光在Instagram就擁有多達161萬名粉絲追蹤，是全球網路社群知名度最高、最受歡迎的運動員之一，還與美國傳奇小威廉絲、「丹麥甜心」沃玆妮雅琪等名將，同登美國《運動畫刊》雜誌的泳裝大秀，更讓其知名度水漲船高。只不過，名氣響亮如她，後來也深陷低潮，世界女單排名從生涯最佳第5，慘跌至現今121席，亟待重新振作東山再起。

WTA台灣女網賽女單賽事，加拿大布莎兒（Eugenie Bouchard）對戰中國朱琳。（記者廖振輝攝）

WTA台灣女網賽女單賽事，加拿大布莎兒（Eugenie Bouchard）對戰中國朱琳。（記者廖振輝攝）

WTA台灣女網賽女單賽事，加拿大布莎兒（Eugenie Bouchard）對戰中國朱琳。（記者廖振輝攝）