電競》華固46戶反對HKA入住 半夜用免治馬桶、道晚安都成理由

HKA與華固住戶第三次開會結果，依舊有七成五的出席者反對HKA入住。（取自HKA臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕香港電競戰隊HKA領隊陳柏浩上週六與南港大廈「華固奧之松」就租屋糾紛進行區分所所有權人會議，希望能夠達成共識，讓選手順利入住，HKA官方臉書也在30日晚間釋出開會影片，顯見還有許多住戶不甚同意，雙方最終採取投票，總共94戶中有62戶出席會議，仍有高達46戶反對HKA入住，這樣的結果也讓HKA官方表示遺憾，後續也將以法律途徑，爭取應有的權利。

HKA官方公布的影片當中，可以看見出席會議的住戶代表依舊表達反對之意，諸如半夜選手回到宿舍時，其他住戶都已經睡覺，光是一句「你什麼時候要洗澡」、「晚安」都會吵到樓上、樓下住戶；另外也有一位男性住戶代表表示「八樓人家拖個椅子，我們三樓就可以聽得到」、「免治馬桶一個人晚上用兩次，下面的人就不要睡覺了」。

華固住戶提出的這些「言論」，似乎也忽略了現代人經常過著輪班、加班生活，12點就想休息入睡，可能連其他職業的人都無法照辦，更別說長者都有可能半夜起來上廁所，加上小孩的吵鬧聲與不受控程度，也遠比這些成年或是接近成年的年輕選手來得無法預期，卻都被拿來當作反對職業電競選手住宿的理由。

儘管面對排山倒海的反對意見，但也是有支持選手入住的意見，便有一位男性住戶是以職棒選手或是藝人為例，像是偶像團體SHE的練習生，來解釋電競戰隊的狀況。

最後，開票結果還是對HKA不利，總共94戶中有62戶出席會議，其中支持戰隊入住的只有15票、反對者高達46票、廢票一張，這樣的結果也讓HKA表達遺憾，並表示後續將以法律途徑，爭取我方應有權利。HKA領隊陳柏浩也表示，無論如何，未來不會再有下一次的住戶大會了。

HKA也表示，這幾天以來因為宿舍的問題，造成粉絲們的擔心及選手的困擾，我們深感抱歉。各戰隊領隊也在這裡保證，會盡速安排選手到新的宿舍，維護選手們的權益，將傷害降到最低。