NBA》左膝動刀得休6到8週 巫師「牆哥」無緣明星賽

沃爾將動左膝手術解決舊傷麻煩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽傷兵再添一名！巫師後衛「牆哥」沃爾（John Wall）因左膝舊傷需動清創手術，預計得休6到8週，明星賽確定無法上場，但會出席相關活動，替補人選由NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）挑選後公佈。

入選「詹皇隊」的鵜鶘球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）因跟腱撕裂整季報銷，無緣參加下月開打的明星賽，聯盟宣佈由雷霆球星P.喬治（Paul George）遞補。然而今天詹皇陣營再傳傷情，生涯第5度入選明星賽的巫師球星沃爾，因左膝舊傷未癒決定動刀，盼能趕在季末回歸續拚季後賽。

去年11月對獨行俠的比賽，沃爾不慎與對手「膝蓋對撞」弄傷左膝，雖未造成嚴重大傷，但反覆痠痛、腫脹的後遺症讓沃爾不堪其擾，PRP注射治療成效又不如預期，讓沃爾選擇動刀解決麻煩，盼能趕在季末回歸幫助球隊打拚季後賽。

「這（膝傷）確實影響到我，但我還是上場、打出好比賽，但是可能這場比賽感覺還可以，下一場可能會覺得糟透了。」沃爾說，他在去年傷後缺陣9場回歸，21場比賽平均上陣34.2分鐘，繳18.6分9.3助攻1.5抄截依舊入選明星賽，然而儘管非常想打球、也接受注射治療希望能撐完球季，但沃爾承認終究得面對現實。

美媒報導沃爾最新MRI結果並未發現新傷，目前也沒有腫脹或疼痛現象，但仍需要接受清創手術避免傷勢惡化，將由2016年曾替沃爾動膝部手術的醫生再次執刀進行關節鏡手術。總教練布魯克斯（Scott Brooks）坦言對於沒料到沃爾得缺陣這麼久，但強調相信醫生專業，不管是沃爾或是其他人受傷，都會把球員的職業生涯視為第一優先。

沃爾要趕季末回歸力拚季後賽。（資料照，USA TODAY Sports）