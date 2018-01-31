NBA》發文感謝快艇栽培 葛瑞芬：準備開啟職涯新篇章

葛瑞芬被交易至活塞，今對騎士之戰還不會上場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇昨將球星葛瑞芬（Blake Griffin）交易到活塞投下震撼彈，葛瑞芬沉澱後於推特發文感謝母隊栽培、以及球迷長久以來的支持，已準備好邁向職涯新階段，為新東家活塞貢獻己力。

快艇昨與活塞談成「三換三」大宗交易，將看板球星葛瑞芬與其他2人送往活塞，換來3名球員與2支選秀籤，大動作清倉交易引發軒然大波，究竟有何意圖也掀起討論聲浪。28歲的葛瑞芬去年季後才剛向球隊宣示忠誠，恢復自由之身後選擇留下，簽下5年1.71億美元大約續留快艇，然而合約並無不得交易條款，葛瑞芬在一片譁然之中被打包送往底特律。

葛瑞芬本季雖因傷影響出賽，上陣33場仍繳場均22.6分7.9籃板5.4助攻，外界猜測快艇決定交易可能與葛瑞芬近期傷勢不斷有關，也有觀點認為是要為季後招募詹姆斯作準備。葛瑞芬沉澱後在推特上發文，感謝快艇長久以來的支持，已準備為新東家活塞效力。

葛瑞芬坦言自己有些手足無措，得花一個晚上才能消化、對發生的事情做出反應，但仍相當感謝母隊快艇長久以來的栽培與支持，「首輪第一指名被選中、來到空拋之城、連6年闖進季後賽，能參與快艇隊的成功讓我備感驕傲，開始在聯盟闖蕩之後，洛杉磯就已經是我的家，這個城市對我的擁抱與支持，我永遠感恩點滴在心頭。」葛瑞芬寫道，感謝快艇球迷長年以來的支持與陪伴，已準備好邁入職涯新階段，幫助活塞在東部打拚。