NBA》牆哥開刀辭退明星賽 卓蒙德遞補加入詹皇戰隊

活塞卓蒙德遞補沃爾參加明星賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕巫師明星後衛「牆哥」沃爾(John Wall)因左膝舊傷未癒決定動刀,本屆明星賽確定無法上場,聯盟宣布由活塞中鋒卓蒙德(Andre Drummond)遞補出賽,同樣隸屬「詹皇隊」替補名單。

生涯5度獲得明星賽殊榮的沃爾,今年入選「詹皇隊」替補名單,然而今卻傳出沃爾為幫助球隊衝刺季後賽,決定提前動刀解決左膝傷勢困擾,盼趕上季末回歸,已排定關節鏡手術預計得休6到8週,因此下月開打的明星賽無法上場,但仍會出席相關活動。

聯盟隨後公佈最新消息,將由活塞門神卓蒙德(Andre Drummond)遞補沃爾參加明星賽。24歲的卓蒙德於2015年球季首度入選明星賽,身手持續進化稱霸禁區,今年場均上陣33.1分鐘狂掃14.7分15.1籃板1.4阻攻,日前得知未入選明星賽時曾不滿自嘲「每次得分後得來個後空翻才會被注意」,如今意外獲得聯盟青睞,將加入「詹皇隊」再登明星賽舞台。

#DetroitBasketball Center @AndreDrummond has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Wizards guard #JohnWall on #TeamLeBron in the 2018 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/oRrN3QdPyA