NBA》牆哥開刀辭退明星賽 卓蒙德遞補加入詹皇戰隊

活塞卓蒙德遞補沃爾參加明星賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師明星後衛「牆哥」沃爾（John Wall）因左膝舊傷未癒決定動刀，本屆明星賽確定無法上場，聯盟宣布由活塞中鋒卓蒙德（Andre Drummond）遞補出賽，同樣隸屬「詹皇隊」替補名單。

生涯5度獲得明星賽殊榮的沃爾，今年入選「詹皇隊」替補名單，然而今卻傳出沃爾為幫助球隊衝刺季後賽，決定提前動刀解決左膝傷勢困擾，盼趕上季末回歸，已排定關節鏡手術預計得休6到8週，因此下月開打的明星賽無法上場，但仍會出席相關活動。

聯盟隨後公佈最新消息，將由活塞門神卓蒙德（Andre Drummond）遞補沃爾參加明星賽。24歲的卓蒙德於2015年球季首度入選明星賽，身手持續進化稱霸禁區，今年場均上陣33.1分鐘狂掃14.7分15.1籃板1.4阻攻，日前得知未入選明星賽時曾不滿自嘲「每次得分後得來個後空翻才會被注意」，如今意外獲得聯盟青睞，將加入「詹皇隊」再登明星賽舞台。