羽球》最新世界排名將公布 戴資穎8冠積分超驚人

〔體育中心／綜合報導〕戴資穎印尼大師賽奪冠，進帳冠軍積分9200，最新世界排名將穩居球后62週，領先多達9710分。然而，從下站全英公開賽起，戴資穎真正的挑戰才正要開始。

相關新聞:近1800天對戰沒贏過 她仍嗆：小戴非無敵

羽球積分為過去52週賽事取10項最高積分加總，小戴本週列入積分賽事有8項為冠軍積分（全英、大馬、新加坡、亞錦賽、蘇迪曼盃、法國、香港、印尼大師賽）、1項亞軍、1項四強，築出和第二山口茜有將近萬分的差距。

有冠軍就有衛冕保分壓力，小戴下站為全英公開賽，新賽制列為2級2等賽事，冠軍積分為12000，比舊制多1000分。喜的是，小戴衛冕不僅能保分，還能再增加積分，但沒奪冠就會被扣分。

從2016年12月起登上球后至今，戴資穎受訪曾說完全不擔心失去球后寶座，「我會盡力保住第一的位置，但我也不擔心被對手超越，因為被超越後，我還有機會奪回來。」

外媒推估最新排名和積分（2018年第5週）

1 台灣 戴資穎 93839

2 日本 山口茜 84129

3 泰國 依瑟儂 78390（升1名次）

4 印度 辛度 77226（降1名次）

5 西班牙 馬琳 75437

6 南韓 成池鉉 68255

7 日本 奧原希望 65947

8 中國 陳雨菲 62850

9 中國 何冰嬌 61242

10 印度 賽娜 55520（升1名次）