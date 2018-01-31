NBA》沒打算再賣球星 快艇主帥否認重建說

快艇總教練瑞佛斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇昨天將當家一哥葛瑞芬（Blake Griffin）交易至活塞，消息震撼全聯盟，並傳出有意再把當家中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）和砍將L.威廉斯（Lou Williams）送走，對此，快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，不會在交易截止日前再交易球星，並強調目前沒有重建的打算。

快艇昨天與活塞進行6人交易，快艇送出明星大前鋒葛瑞芬、B.強森（Brice Johnson）和Ｗ.瑞德（Willie Reed）三人，換來T.哈里斯（Tobias Harris）、A.布萊德利和馬里亞諾維（Boban Marjanovic），以及2018年首輪、2019年次輪選秀籤。

快艇主帥瑞佛斯今天受訪時表示，此舉並不完全代表要走上重建一途，有了這3位年輕好手的加入，球隊目前仍保有一定的競爭力，「有時候機會來了就要把握，不得不去改變它，看看這支球隊未來可以走到哪，這是我們所想看的。」

瑞佛斯也澄清打算交易D.喬丹和L.威廉斯（Lou Williams）的傳聞，他表示，球隊目前沒有這樣的打算，並不會在2月9日交易截止日前，再交易陣中主力。