全台獨創親子扭蛋路跑 免費扭蛋讓你扭出驚奇

扭蛋路跑。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018年香港航空扭蛋路跑巡迴全台4個城市，包含高雄、新竹、台北及桃園，由於歷年路跑反應熱烈，主辦單位今年將擴大舉行，除了送出台北―香港來回機票、多款超人氣公仔扭蛋外，更特別邀請YOYO家族以及超紅卡通救援小英雄波力蒞臨演出，加上特設的胖卡美食餐車讓參賽者在賽後享受美食，要讓大小朋友滿載而歸！

扭蛋路跑是全台唯一結合「扭蛋的親子運動賽事，適合全家老少、親朋好友揪團參加。參賽者除了可於各區免費轉一次扭蛋，還有機會獲得「隱藏版幸運扭蛋」，每場次皆藏有15張台北―香港來回機票。

第一扭蛋區：寶可夢專區（包含神奇寶貝、皮卡丘、精靈寶可夢等）

第二扭蛋區：美國動漫區（包含米老鼠、玩具總動員、湯瑪士火車、史努比等）

第三扭蛋區：日本動漫區（包含海賊王、多啦A夢、蛋黃哥、杯緣子、麻糬熊貓等）

為感謝民眾對扭蛋路跑的支持，今年特別推出歡慶5周年專屬優惠價，首次參賽者報名費一人800元，第5年參賽的跑者則可享有「報名費0元」的超級優惠，第4年參賽者為500元，第3年600元，第2年750元；另外也鼓勵大小朋友揪團參加，只要10人（含）以上報名，每位跑者即可享750元揪團價！為保障每位參賽者的安全，凡要進入賽道皆需完成報名。

活動詳情請上活動粉絲專頁https://www.facebook.com/GachaRun/查詢。

扭蛋路跑。（主辦單位提供）