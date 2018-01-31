羽球》近1800天對戰沒贏過 她仍嗆：戴資穎不是無敵

〔體育中心／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal）印尼大師賽決賽輸戴資穎，苦吞對戰7連敗。即便如此，她今天接受媒體採訪仍深具信心指出，戴資穎不是無敵，將找到方法擊敗她。

賽娜前次在國際賽擊敗戴資穎得追溯至2013年瑞士賽，距今已有將近1800天，期間苦吞7連敗，只有3場比賽能戰到第3局，近3次交手都遭2局橫掃，今年印尼大師賽冠軍戰中，賽娜僅撐27分鐘就輸球，加上「印度一姐」辛度也常輸，小戴被印媒封為最大剋星。

賽娜接受《Firstpost》採訪表示，「你也看了她去年贏下的那幾站，不是只有印度人輸球，她現在是世界最好的球員，相當棘手、專注且穩定，我們得敬佩她。」

然而她也說道，「我覺得世界前15的球員都打得很好，確實有些球員會讓妳感到很艱難，但不代表無法擊敗她。」她提到在印尼大師賽，小戴差點就輸給世界排第20的李文珊，「所以我們會想出辦法對付她，這是時間問題。」

近期對戴資穎吞4連敗的辛度也開玩笑說，別忘了她在印度聯賽擊敗過小戴，雖然記分方式不同，但說明不是不能擊敗她，「我覺得取決於當日的狀況，有好有壞，而我們需要更專注才能擊敗她。」

印度媒體Firstpost報導，賽娜說世界第1的戴資穎不是無敵。（取自Firstpost）

賽娜認為戴資穎不是無敵，會想辦法擊敗她。（歐新社）