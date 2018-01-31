NBA》傷痛不斷成交易最後稻草 活塞仍喜獲「幹籃哥」

雖然葛瑞芬傷痛不斷，不過活塞對於他的到來仍歡欣鼓舞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇確定將把看板球星葛瑞芬（Blake Griffin）交易到活塞，近年來葛瑞芬雖然飽受傷痛影響出賽場次銳減，但在場上卻仍保有強大的競爭力，然而消息人士卻透露，葛瑞芬在去年11月底膝蓋受傷又缺席一個月，便被快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）視為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

葛瑞芬在2009年於第一輪選秀以狀元之姿被選中進入快艇，但他的傷病也不少，尤其自2014-15賽季至今的4個賽季中更是僅出賽了66%的比賽，本季則接連遭左腳副韌帶、腦震盪傷勢纏身，只上陣了33場，繳出場均22.6分、7.9籃板和5.4助攻的數據。

也因為如此，一直以來都是葛瑞芬鐵粉的快艇老闆鮑爾默也決定送走葛瑞芬在內的三名球員，換來A.布萊德利（Avery Bradley）等三人與2支前兩輪選秀籤。

快艇老闆鮑爾默。（資料照，美聯社）



不過獲得葛瑞芬的活塞倒是滿心歡喜，活塞主帥范岡迪（Stan Van Gundy）就在受訪時表示非常感意這筆交易。

「我們非常歡迎葛瑞芬、W.瑞德（Willie Reed）和B.強森（Brice Johnson）加盟底特律活塞隊，」范岡迪說道，「Blake（葛瑞芬）一直都是NBA中的頂級球員，他不但5度入選全明星塞，而在球場無論何時都能吸引對手注意力。他的存在將可以在進攻上能給我們很大的幫助，同時他的身高也可以為我們提供在禁區內的籃板和在內線出手的優勢。

同時，范岡迪也提到了其他兩名從快艇過來的新外援員，同時也對離開球隊的幾名球員表達了感謝並祝福他們未來在新球隊一切順利。

「W.瑞德和B.強森是兩名年輕球員，但他們可以為球隊提供身高並加強板凳深度，讓球隊陣容更加完整，另外我也要對A.布萊德利（Avery Bradley），T.哈里斯（Tobias Harris）和馬里亞諾維（Boban Marjanovic）在活塞這段時間所付出的努力，表示感謝，並希望他們未來一切都能順利安好！」范岡迪說道。

活塞主帥范岡迪。（資料照，今日美國）