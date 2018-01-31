Mini Baseball師資研習會 國際講師親赴來台教學

全球唯一公認符合有益幼兒成長發展之棒壘球教育器材。（寶悍運動平台提供）

〔體育中心／綜合報導〕 WBSC（World Baseball Softball Confederation）世界棒壘球總會致力推廣國際棒球運動，繼去年宣布將啟動臺灣Mini Baseball啟蒙發展計劃後，2018年首推國際種子教練培育「師資研習會」即將在2月10至12日依序在全台北、中、南登場（註一），即日期起開放棒球愛好者報名參加。

Mini Baseball系統球具由世界棒壘球總會認證，委託義大利研究開發，歷經長達5年的結構設計、多項材質測試，安全係數皆符合WBSC最高標準，也是唯一全球公認符合有益幼兒成長發展之棒壘球教育器材。

Mini Baseball為兒童學齡前棒球運動，目標深耕基層棒球向下紮根，啟發培養更多孩子對於棒球運動的興趣，期盼藉由種子師資推廣這項運動，因此WBSC在授課師資上極為重視，特別邀請義大利籍Claudio Mantovani博士及Davide Sartini教練特別來台擔任研習會講師，兩位講師皆為WBSC基層棒球核心人物，長年推動棒球運動發展，更在學齡棒球啟蒙發展計劃推廣有成，希望藉由兩位大師來台傳授相關教學經驗。

此次Mini Baseball師資研習會課程內容將分為三大項目，分別針對「推廣規劃」、「理論課程」、「實作課程」將一一詳細解說並實際體驗，完成培訓之種子教練不僅可獲得由WBSC所認證之講師資格，可以使用在小學及以下學齡層教導Mini Baseball課程，並可參與未來訓練營協會師資之委任工作分配，且擁有亞洲區聯盟巡迴賽帶隊參賽資格，國際賽事也將列入WBSC積分計劃，在台起步邁向全世界。