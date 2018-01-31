NBA》艾德瑞吉飆30分 馬刺主場險勝金塊

艾德瑞吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今主場迎戰金塊的比賽，靠著當家球星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下全場最高30分5籃板帶領下，終場以106：104險勝金塊，拿下主場2連勝。

上半場比賽雙方打出精彩的進攻拉鋸戰，金塊頻頻在外線命中三分球，而馬刺則靠著雙塔艾德瑞吉及P.加索（Pau Gasol）在禁區不斷取分，其中艾德瑞吉半場就拿了20分，帶領馬刺半場以60：55領先。

進入下半場，金塊靠著J.穆雷（Jamal Murray）帶領下，打出一波12：0的攻勢將比分反超，不過在第四節關鍵時刻，小將K.安德森（Kyle Anderson）連續兩波切入禁區得分，幫助馬刺要回領先，再加上老將吉諾比利（Manu Ginobili）命中致勝三分球，幫助馬刺成功拿下比賽。

馬刺除了艾德瑞吉有精采表現外，P.加索拿下18分8籃板4助攻，K.安德森貢獻18分4籃板5助攻，吉諾比利板凳出發也有14分4助攻進帳。

金塊方面則由J.穆雷表現最出色，攻下全隊最高18分6籃板，G.哈里斯（Gary Harris）貢獻17分2助攻2抄截，中鋒約基奇（Nikola Jokic）也有13分7籃板8助攻。

J.穆雷。（美聯社）