日職》賣場嬉鬧犯眾怒 中田翔道歉：不會再像個孩子！

中田翔近日發文惹議。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿球星中田翔赴美春訓意外惹事，日前於個人IG貼出與隊友嬉戲的照片，不料卻因行為失當引發軒然大波，中田翔隨後刪文並道歉平息眾怒，承諾會注意自己的言行舉止，不會再有孩子般的舉動。

隨隊赴美參加春訓的中田翔，上週創立了個人的IG帳號，陸續上傳了高中時期的訓練照片大受歡迎，短短幾天已吸引21萬名粉絲追蹤。27日當天中田翔與隊友去逛當地的連鎖傢俱店，一時興起與隊友輪流坐在購物推車上嬉戲，並拍照上傳到自己的IG，沒想到卻意外引發軒然大波。

中田翔上傳照片意外惹議。（取自網路）

日本觀點認為，職棒球員是小孩的榜樣，舉手投足都有極大影響力，中田翔身為職棒球星，還是球隊下季的新任隊長，認為中田翔此番舉動並不恰當，甚至直言痛批「根本是日本人之恥！」意外惹議的中田翔發現事態嚴重，隨即將IG貼文刪除，並發佈聲明向大眾道歉謝罪。

「關於最近引發爭議、持續延燒的事情，很抱歉做出如同孩子般的行為，我以後會小心。」中田翔寫道，日媒點出，由於中田翔即將接任球隊隊長，一言一行都會格外備受關注。但也有眾多球迷留言為偶像護航，質疑外界反應過大，聲援中田翔繼續分享近況。