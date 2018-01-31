NBA》成也外線敗也外線！勇士替補三分全聯盟吊車尾

三分外線手感盡失，勇士30分慘敗爵士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今作客出戰爵士，沒想到居然遭爵士慘電，成為本季首場輸超過20分的最慘一役，雖然勇士是全NBA三分火力最猛的球隊之一，但是他們卻也擁有全聯盟三分最差的板凳。

勇士今天遇上先發球員在三分線上手感不佳，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）三分球7投僅1中，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）更慘三分球5投1球都沒能投進，只有K.湯普森（Klay Thompson）發揮還算正常，他全場17投12中，三分球5投3中，砍下全隊最高的27分6籃板3助攻外加兩次抄截。

柯瑞三分球今天投7才中1。（美聯社）

今天勇士外線只有湯普森還維持手感。（美聯社）

此役之前，勇士隊的替補在本季一共僅投進104個三分球，排聯盟吊車尾，沒想到這場更慘，勇士隊板凳席三分球一球都沒進。以恐怖三分火力聞名的勇士隊，今天整場比賽，三分球25投竟只有5中，命中率僅2成。

然而勇士隊的板凳席上並不是缺少能投三分的射手，像是N.楊恩（Nick Young）、伊古達拉（Andre Iguodala）、卡斯比（Omri Casspi），今天卻偏偏全都熄火。反觀今日砲火猛烈的爵士隊，今日三分球28投14中，替補也有貢獻了4顆三分球。