HBL》不因淘汰而放棄 南湖主控陳孝榕矢志拚出大三元不留遺憾

南湖高中陳孝榕（右）飛身上籃。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級八強，今日在台北體育館展開第4天賽事，男子組南湖高中以62：71不敵高苑工商，成為男子組唯一苦吞4連敗，首支確定無緣四強的隊伍，南湖主控陳孝榕此仗繳出17分、12籃板、7抄截與5助攻全能表現，教練王顥宇給子弟兵的出色表現按讚，陳孝榕在接下來的3場比賽，還有「大三元」目標要去追逐。

南湖近年從曾柏喻、簡廷兆、林仕軒都屬於戰神等級的後衛，而陳孝榕高一無緣登錄12人名單，高二也鮮少有機會上場表現，照樣在高三有著顯著進步，並帶領南湖完成連6屆勇闖八強的目標。

王顥宇對陳孝榕的整體表現已無所挑惕，並打了99分的高分，所剩的1分就是期盼子弟兵在所剩的3戰能打得更強勢，挑戰打破王顥宇當年所保持的HBL單場44分紀錄。

即便確定無緣小巨蛋舞台，陳孝榕仍不願放棄任何一場比賽，不只期待能率隊在八強開胡，也承諾會打得更加強勢，先想辦法透過所剩3戰幫學弟增加更多經驗，並立志完成「大三元」數據，要讓高中生涯有個完美結局。

南湖高中張簡加瑋（左）運球過人。（記者陳志曲攝）



南湖高中陳孝榕飛身上籃。（記者陳志曲攝）



南湖高中陳孝榕（中）三分跳投遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



高苑工商蔣浩文（中）挺腰跳投。（記者陳志曲攝）



高苑工商陳郁仁（左）三分出手。（記者陳志曲攝）



高苑工商簡賀宇（中）跳起與對手爭搶籃板。（記者陳志曲攝）



南湖高中吞敗。（記者陳志曲攝）

