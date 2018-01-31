NBA》報季初落敗之仇 暴龍逆轉送灰狼二連敗

暴龍成功逆轉灰狼報仇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的灰狼今碰上暴龍，浪費首節原本10分的領先，而暴龍靠著替補在末節得分大爆發，加上「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）在最後41秒時，命中拉開比數的2分球，報了季初輸給對手的一箭之仇，也讓灰狼吞下近期客場4連敗。

龍王德羅森投進關鍵2分球，奠定勝基。（美聯社）

首節才開始，灰狼就先靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）的單打，率先破蛋，A.威金斯（Andrew Wiggins）、J.巴特勒（Jimmy Butler）又攜手打出一波10：0的攻勢，次節灰狼還是穩扎穩打的得分，不過到了節末，暴龍終於值找回自己的進攻節奏，讓將兩隊在上半場比分僅剩6分之差。

易籃再戰後，暴龍雙槍羅利（Kyle Lowry）和德羅森終於挺身而出，兩人連續拿分，雖然A.威金斯以一己之力頑強抵抗，不過暴龍還是追到僅剩2分差。

A.威金斯。（美聯社）

關鍵的最後一節，暴龍依靠N.鮑威爾（Norman Powell）、博爾特（Jakob Poeltl），Pascal Siakam打出一波12：4的攻勢，取得領先，不過灰狼靠著J.提格（Jeff Teague）和威金斯接連命中三分球，追至101：103只落後2分。不過德羅森馬上騎馬射箭單打命中，灰狼威金斯則錯過了關鍵的三分球，這也撲襲了灰狼的反公氣燄，終場就以104：105不敵暴龍，吞下2連敗。

此役德羅森砍下23分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）貢獻了18分11籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）和羅利則都拿下15分。

灰狼則由J.巴特勒拿下全隊最高22分，湯斯也繳出11分10籃板，威金斯則有15分8籃板進帳。